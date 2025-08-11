L’exposition de l’artiste Karim Wardani “Visages et causettes” aura lieu du 13 au 20 aout 2025 à l’initiative de la Maison de la culture d’Akouda, dans le gouvernorat de Sousse.

Le vernissage est prévu le 13 Août à 19h à la galerie de la Maison de la culture, indiquent les organisateurs, ajoutant que Karim Wardani y expose des portraits de personnalités d’Akouda et d’ailleurs.

Au-delà de la ressemblance physique, le travail reflète une recherche approfondie dans les traits de la personnalité les moins visibles et qui se manifestent au peintre après des heures de causettes interminables avec les sujets.