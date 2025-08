Mubawab.tn, première plateforme immobilière digitale en Tunisie, publie la 10ème édition du Guide de l’Immobilier – 1er semestre 2025, une analyse exclusive de l’évolution du marché résidentiel au cours des six premiers mois de l’année, S1 2025. Ce document de référence, basé sur des données collectées entre janvier et juin 2025, dresse un état des lieux détaillé de l’offre, de la demande et des prix, tout en mettant en lumière les zones les plus attractives pour l’achat d’un appartement.

Une méthodologie rigoureuse et ciblée

L’analyse porte exclusivement sur les appartements à usage d’habitation, à l’exclusion des terrains, biens commerciaux, agricoles, villas et biens proposés à la location. Les données proviennent des annonces publiées par les professionnels de l’immobilier sur le site Mubawab.tn. Les prix ont été calculés au mètre carré, en tenant compte des spécificités géographiques ainsi que de la nature des biens (neufs ou anciens).

Certaines variations de prix, parfois significatives, s’expliquent par des facteurs locaux comme l’arrivée de nouveaux promoteurs, le démarrage ou la clôture de la commercialisation d’un projet immobilier au cours de la période étudiée.

Des indicateurs clés qui confirment la dynamique du marché

Le premier semestre 2025 se caractérise par une hausse générale des prix. Le prix moyen/m² pour les appartements a augmenté de 4 % par rapport au second semestre 2024, et de 7 % sur une base annuelle comparée à la même période en 2024. En revanche, la demande pour les appartements, neufs ou anciens, a reculé de 1 %, tandis que l’offre a progressé de 3 % sur un an.

Une offre dominée par les biens anciens

L’analyse met en lumière une prédominance des biens anciens, qui représentent 68 % de l’offre globale sur le site Mubawab.tn, contre 32 % pour les appartements neufs. Plus spécifiquement, 59 % de l’offre d’appartements est composée de biens anciens, tandis que les biens neufs représentent 41 %. Dans le segment des villas, la répartition reste équilibrée avec 55 % d’anciennes contre 45 % de neuves.

En termes de prix, les appartements neufs ont enregistré une hausse semestrielle de 2 % et de 5 % sur un an, confirmant la bonne dynamique du neuf dans plusieurs zones.

Une bonne adéquation entre les typologies disponibles et les besoins

Le marché reste bien calibré en matière de typologies. Les appartements S+2 sont les plus représentés dans l’offre (41 %) comme dans la demande (43 %), suivis par les S+3 (32 % de l’offre, 28 % de la demande). Les S+1 constituent 19 % de l’offre et 24 % de la demande, alors que les logements S+4 et plus sont minoritaires (8 % de l’offre, 6 % de la demande).

En ce qui concerne les superficies, les appartements entre 90 et 130 m² restent les plus prisés, avec 37 % de l’offre et 37 % de la demande, suivis de près par ceux de 50 à 90 m² (28 % de l’offre, 32 % de la demande). Ces chiffres traduisent une adéquation solide entre les biens disponibles et les préférences des acquéreurs.

Les zones les plus recherchées en Tunisie

Le guide met en évidence les localisations par ville les plus convoitées par les internautes sur Mubawab.tn. La Marsa se hisse en tête avec 20 % des recherches, suivie par Ariana Ville (11,9 %), La Soukra et Hammamet (9 % chacune), et Le Kram (5,4 %).

Au niveau des quartiers, les plus recherchés sont Ain Zaghouan Nord (5,5 %), El Aouina (5,3 %), Les Jardins de Carthage (5,1 %), suivis de La Soukra (4,7 %) et Hammamet Nord (4,2 %). Ces zones confirment leur attractivité, portée par une offre équilibrée et des infrastructures en développement.

Focus régions : prix moyens au m² et évolutions notables

Dans le Grand Tunis, les prix les plus élevés pour les appartements neufs ont été relevés aux Jardins de Carthage (5460 DT/m²), puis à la Marsa (4740 DT/m²) et enfin à Ain Zaghouane Nord (4410 DT/m²). Pour l’ancien, Berges du Lac 2 se distingue avec un prix moyen de 4980 DT/m². À Riadh Al Andalous, le neuf a connu une hausse spectaculaire de 18 %, tandis que Les Jardins d’El Menzah 2 ont enregistré une progression de 17 % pour les biens anciens.

Dans la région du Cap Bon, concernant les appartements neufs, les prix restent globalement stables. À Hammamet Sud, le mètre carré s’élève à 3490 DT en moyenne, un prix inchangé par rapport à l’année précédente. Kélibia affiche un prix de 2730 DT/m², également stable, tout comme Hammamet Nord qui atteint 3620 DT/m², avec une variation annuelle insignifiante de 1 %.

Au Sahel, c’est à El Kantaoui que les prix sont les plus élevés, avec 4630 DT/m² pour les appartements neufs, suivi par Chott Meriem à 3610 DT/m² pour le neuf également. À l’inverse, une baisse de 3 % a été enregistrée à Hammam Sousse, fixant le prix du neuf à 3130 DT/m².

Un marché solide qui poursuit sa montée en valeur

Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que le marché immobilier tunisien maintient une dynamique positive, malgré une demande en léger repli. L’évolution des prix, tant semestrielle qu’annuelle, reflète une hausse constante de la valeur des biens résidentiels, notamment dans les zones à forte attractivité. Les données de Mubawab.tn révèlent un marché à la fois structuré, adaptable et toujours porteur pour les investisseurs comme pour les acheteurs particuliers.

