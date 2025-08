Le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) organise les 5 et 6 aout prochains deux projections en plein air de courts et long métrages tunisiens suivies de débats au menu des « Regards Cinématographiques Jardin des Arts », une édition placée sous le signe du partage et de la réflexion.

Ce rendez-vous avec le cinéma tunisien illustre la volonté du CCIH de renforcer le dialogue entre les cinéastes et le public, en présentant un bouquet choisi et audacieux de films qui mettent en lumière un cinéma qui interroge, bouleverse et raconte une Tunisie en pleine transformation.

L’ouverture de cette édition, le mardi 5 aout, sera marquée par la projection de 3 courts à savoir “Le Sentier de Aïcha” de Selma Hobbi (26 mn), “Makun” de Farès Naânaâ, Tunisie, (26 mn), suivi de “Flesh and Blood” d’Inès Arsi (19 mn).

Le 6 août sera dédiée à la projection de “WED”, un long métrage de 75 mn de Habib Mestiri qui sera dévoilé en première au public. Cette fiction met en lumière l’histoire de Khalil, un journaliste engagé à gauche en quête de vérité et de défense des droits qui se retrouve plongé dans un sombre tableau.

Tous les films seront projetés à 20h. Les débats qui suivront permettront au public d’échanger avec les cinéastes et de renforcer le dialogue avec le 7eme art tunisien à l’honneur dans une édition spécialement estivale qui s’inscrit au menu du programme de la 59eme édition du Festival International de Hammamet (11 juillet au 13 août) qui a prévu des soirées alliant musique, théâtre, cinéma et chorégraphie de divers courants et horizons artistiques.