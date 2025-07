La jeune star syrienne «Al Shami », de son vrai nom Abdul Rahman Fawaz, a donné, mardi soir, au Théâtre de plein air de Hammamet, une performance remarquable, mélange de musique occidentale et orientale.

Né en 2002 à Damas puis immigré en Turquie, Al Shami a réussi en cinq ans à réaliser un franc succès auprès de ses fans arabes et occidentaux à travers sa chaine Youtube et les services de streaming en lignes puis dans des concerts live. A seulement 23 ans, l’artiste syrien s’est imposé sur la scène artistique à travers des spectacles à guichet fermé dans des pays le Canada, la Suède, la Norvège et l’Autriche.

Ses fans présents, majoritairement des jeunes, adolescents et enfants, étaient aux rendez-vous, des heures avant le début du spectacle qui commençait à 22h, dans le cadre de la 59ème Festival international de Hammamet. Entouré de ses musiciens, le jeune artiste a fait une entrée spectaculaire sur la scène du théâtre rond d’une capacité d’accueil de 1200 places qui affichait complet.

Présence scénique et charisme font l’atout d’Al Shami qui a assuré un show exceptionnel composé de 16 morceaux accompagnés de tableaux chorégraphiques de jeunes danseuses. Avec sa voix au timbre distingué, il a entamé la soirée avec son tube à succès « Jinak », pour enchaîner avec des chansons comme « Laila », « Sametik Sama » ou « Medley », « Al Shami » et « Doctor ». Son énergie sur scène sublime les mélomanes qui dansaient et chantaient en chœur avec lui des titres comme « Kodhni », « Chill » « Yalli Dar » et « Befdiki ».

Al Shami est une valeur sûre de la scène musicale arabe. À seulement 22 ans, il se hisse dans le « Guinness book » des records en devenant le plus jeune artiste à figurer en tête du classement « Billboard Arabic Artist 100 ». Lors de la cérémonie des « Billboard Arabia Awards », il a remporté quatre prix, dont celui du meilleur artiste devenant ainsi l’un des artistes les plus en vue de l’année 2024. Aux « Joy Awards », il a remporté le prix de la meilleure chanson pour sa chanson “Ya Leil We Ya Ein”.

Son récent duo avec la star égyptienne Tamer Hosny « Maleket Gamal El Kon » cartonne sur la plateforme de musique Youtube en cumulant plus de 35 millions de vues.

L’année 2024 a constitué une étape majeure dans son parcours artistique en donnant son premier spectacle en direct, réussissant ainsi une transition du numérique vers la musique live et des tournées dans les plus grandes villes arabes et occidentales.

De Bierut au Caire jusqu’à Tunis, la saison estivale 2025 est riche en concerts pour cette nouvelle star arabe de la Pop. L’ascension d’Al Shami illustre une nouvelle tradition dans l’industrie musicale qui connait l’émergence d’artistes grâce aux plateformes en ligne et les services de streaming.