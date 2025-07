Tunis, le 29 juillet – Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), la Tunisie connaîtra aujourd’hui un ciel globalement peu nuageux. Cependant, des variations importantes sont attendues.

Le vent soufflera principalement du secteur nord sur les régions du Nord et du Centre, tandis qu’il sera de secteur est dans le Sud. Une force notable est attendue près des côtes et sur les hauteurs, avec un vent faible à modéré sur le reste du territoire. L’après-midi verra un renforcement significatif du vent dans le Sud, où les rafales pourront temporairement dépasser les 60 km/h, s’accompagnant de tourbillons de sable localisés, un phénomène à surveiller pour les déplacements.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la prudence est de mise. La mer sera houleuse à très agitée dans la région Nord et se montrera particulièrement très agitée sur le reste du littoral tunisien. Les navigateurs et les usagers des plages sont invités à la plus grande vigilance.

Côté températures, les maximales devraient osciller entre 30 et 36°C dans le Nord, le Centre et le Sud-Est. Toutefois, certaines zones connaîtront des conditions plus clémentes, avec des températures avoisinant les 27°C. À l’inverse, le reste des régions, notamment le Sud et l’intérieur, anticipe des maximales comprises entre 37 et 41°C, appelant à des mesures de précaution face à la chaleur.