La Diaspora, c’est la Tunisie qui respire ailleurs. La courtiser les yeux dans les yeux peut mener à un ‘’Brain Back in progress’’.

Il a flotté un air de jouvence sur le déroulement des actes du Tunis Global Forum (TGF). Et il y avait un état d’effervescence juvénile. Le mental était tout d’allant et de mordant. Tout le monde en voulait. C’était à la fois ‘’Full Contact’’ et ‘’Action Directe’.

Une dynamique de ‘’Brain Back’’ a pris forme

Les ponts du dialogue entre la Diaspora et le pays ont été solidement, édifiés, dans un standard entrepreneurial. La flamme du Come-back a été réactivée. L’opération, à l’origine a été bien pensée. Et l’amorçage a été concluant. Il faut reconnaitre qu’elle a été bien ficelée, sur terrain, par l’Atuge et WATT (World Alliance of Tunisian Talents).

L’initiative à son origine partait d’un élan spontané de servir le pays. Elle est devenue un pari sur l’avenir du pays de la part de ses forces vives, qui ont réussi à l’international. Un discours neuf et engagé a été construit. Edifiant ! Et, prometteur !

« La diaspora, c’est la Tunisie qui respire ailleurs. »

‘’Se connecter, s’inspirer, se projeter’’

Adem Ghorbal, commissaire de Tunis Global Forum, haranguait l’auditoire tout feu, tout flamme. La finalité de TGF serait selon lui de jouer au convertisseur d’énergie. La charge émotionnelle de l’amour de la patrie peut en retour de flamme générer du business, et du développement.

Il appelle les talents tunisiens en tous pays à s’unir. Son propos est on ne peut plus enthousiaste : ‘’Se connecter, s’inspirer et enfin se projeter’’. Et il enchaîne : ‘’faire émerger en surface, ce qui existe dans la masse’’. Nous avons tout ce qu’il faut pour dessiner un meilleur avenir ensemble ‘’il faut y croire pour le faire pousser de terre’’. Et dans une suggestion de ‘’Géomètrie dans l’espace’’ il conclut ‘’ Songer à améliorer le parcours migratoire par une mobilité professionnelle circulaire’’. Et, le tour est joué.

« Le diplôme est un visa pour la réussite en affaires. »

Hazem Ben Gacem : Jouer ‘’Local Hood’’

C’est l’un de nos ‘’Wonder Boys’’. Et il a fait du Brain Back, d’abord en solo. Et du mécénat en octroyant des bourses à des lauréats tunisiens pour entrer à Harvard. Et à présent il soutient corps et âme TGF.

HBG considère que le diplôme universitaire est un visa pour la réussite en affaires. C’est son crédo. Son parcours propre peut lui servir de faire valoir. Lors de son speech à Tunis Global Forum, il a rappelé que la Tunisie bénéficie d’un crédit de confiance à l’international, en partie parce qu’elle n’est pas largement médiatisée. On jouit du bénéfice du doute.

« Se connecter, s’inspirer, se projeter : la trilogie du retour gagnant. »

Cependant le doute est vite dissipé car les tunisiens sont habités par une ambition illimitée. Et en général ils finissent par percer. Hazem est à l’heure actuelle à la tête d’un Fonds d’investissement avec un capital de 3 milliards de dollars en cours d’augmentation à 5 milliards. Cela s’est fait dit-il en ‘’Six mois de travail et 35 ans d’expérience’’.

A quoi tient sa ligne de chance ? A son attachement à un référentiel de valeurs. Irremplaçable !

Ali DRISS