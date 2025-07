Une convention de partenariat vient d’être signée entre l’Association Tunisienne de la Vie Sauvage (ATVS) et l’Association “Kraten” du Développement Durable, de la Culture et du Loisir à Kerkennah (AKDDCL).

D’après l’ATVS, cette convention vise à renforcer les synergies entre les deux structures à travers une collaboration scientifique, technique et méthodologique autour de projets communs dans les zones d’intervention partagées.

Parmi les axes de collaboration prévus figurent la promotion de la connaissance scientifique et la sensibilisation du grand public à l’importance de la biodiversité, la centralisation des données sur la biodiversité via la plateforme “Naturadex Islands” qui vient d’être lancée par l’ATVS et qui constitue la première plateforme de diffusion d’informations sur la biodiversité en Tunisie.

Ce partenariat couvre également la réhabilitation des tortues marines, l’organisation d’activités de renforcement de capacités au bénéfice des membres des deux associations, l’appui technique à l’élaboration de protocoles de biosurveillance terrestre et à la collecte de données ainsi que la mise en œuvre d’activités dans la zone de l’Aire marine et côtière protégée des ilots nord de l’archipel de Kerkennah, cogérée par l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) et l’AKDDCL.

Cette convention symbolise la volonté commune des deux associations de conjuguer leurs expertises pour mieux comprendre, protéger et valoriser le patrimoine naturel national.