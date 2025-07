Une séance de travail s’est tenue mercredi au siège du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, consacrée à poursuite de l’élaboration du plan de développement du ministère pour la période 2026-2030, en présence de la ministre de la famille Asma Jebri, de représentants de la présidence du gouvernement et des ministères concernés et des institutions financières partenaires.

Au cours de cette réunion, les participants ont fait un exposé sur les orientations de la politique publique du programme de la femme dans le cadre de la préparation du plan de développement du ministère pour l’année 2026-2030 qui comporte une évaluation des réalisations accomplies durant la période 2021-2025 et définit les priorités et les objectifs stratégiques pour la période à venir, selon un communiqué du ministère de la famille.

A cette occasion, la ministre de la famille a appelé à la nécessité d’instaurer des mécanismes de suivi afin de mettre en œuvre les objectifs et les stratégies assignés à même d’assurer la bonne gouvernance des programmes et des projets sur la femme au cours du prochain plan de développement.

Elle a souligné que son département s’oriente, au cours du prochain quinquennal, vers le renforcement des programmes et des mécanismes d’intégration économique des familles, des femmes et des filles, la consolidation du leadership féminin, l’impulsion de l’investissement et la réalisation de l’égalité des chances, outre l’adhésion des femmes et des filles aux domaines de l’environnement.

Les principales orientations de la politique publique dans le domaine de la femme s’articulent autour de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, le renforcement de leur intégration économique et sociale dans le cadre d’un processus législatif qui renforce les droits de la femme et des filles, ajoute le ministère dans son communiqué.