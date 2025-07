Les dépôts de la clientèle d’Attijari Bank ont progressé, au 30 juin 2025, de 4,9% par rapport au 30 juin 2024 principalement au titre de la collecte en dépôts à vue et en comptes d’épargne qui ont évolué respectivement de 7,3% et 8,9%.

Les encours de crédit ont diminué de 1,6% par rapport au 30 juin 2024 pour s’établir à 7 306,1 millions de dinars au 30 juin 2025.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 2,7% par rapport au 30 juin 2024 pour s’établir à 585 millions de dinars au 30 juin 2025.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 3,9% par rapport au 30 juin 2024 pour s’établir à 228,1 millions de dinars au 30 juin 2025.

Le Produit Net Bancaire s’est situé à 356,5 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 2,0% par rapport au 30 juin 2024.

Les charges opératoires ont enregistré une progression de 12,1% par rapport au 30 juin 2024 pour s’établir à 185,9 millions de dinars au 30 juin 2025.

Le Résultat Brut d’Exploitation a connu une diminution de 7,2% par rapport au 30 juin 2024 pour s’établir à 170,5 millions de dinars au 30 juin 2025.

Le coefficient d’exploitation s’est établi à 52,2% au 30 juin 2025.

Attijari bank renforce son engagement en matière d’inclusion financière avec le lancement de sa nouvelle application mobile

Attijari bank, fidèle à sa mission de rendre les services bancaires accessibles à toutes et à tous, annonce le lancement de sa nouvelle application mobile Attijai UP. Conçue autour des besoins réels des utilisateurs, cette solution digitale incarne une approche résolument centrée sur le client et l’inclusion.

Fruit de plusieurs mois de co‐construction avec des clients issus de divers horizons, Attijari Up, marque une étape majeure dans la stratégie d’innovation autour de l’expérience mobile banking. Elle s’appuie sur une technologie de pointe pour offrir une expérience fluide, sécurisée et personnalisée, accessible à l’ensemble de la clientèle.

Des solutions concrètes pour répondre aux nouveaux défis réglementaires et accompagner la transformation des usages bancaires.

Face aux nouvelles exigences réglementaires liées à l’utilisation des chèques et dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et d’inclusion financière, Attijari bank confirme son engagement à proposer des alternatives modernes, sûres et accessibles pour simplifier les transactions et répondre aux besoins réels du marché :

Crédit تق-سيط : une solution de financement souple, rapide et accessible à tous, aussi bien aux clients qu’aux non‐clients. Crédit تق-سيط repose sur un processus 100 % digitalisé via une plateforme dédiée, permettant la simulation, le suivi et le traitement des demandes de crédit en temps réel.

Carte Flex : La carte prépayée pour une gestion flexible des paiements. Une carte prépayée qui permet de réaliser des paiements en ligne ou sur TPE, avec un plafond atteignant jusqu’à 10 000 dinars et des paiements allant jusqu’à 9 mensualités.

Aménagement de l’Arboretum & Jardin botanique de Tunis : vers une gestion concertée et durable du site.

Un kick‐off officiel a marqué le démarrage du projet structurant mené en partenariat avec le WWF North Africa, l’ANPE (Agence Nationale de Protection de l’Environnement) et Attijari bank. Un projet qui vise à favoriser la conservation du patrimoine naturel et culturel, promouvoir la sensibilisation et l’éducation environnementale, et mener des actions concrètes de restauration écologique.

Attijari bank sponsor officiel d’Enactus national Exposition 2025 : le soutien de l’entrepreneuriat des jeunes, un des piliers de la stratégie RSE de la banque

A travers le concept du mécénat de compétence et l’engagement des business leaders volontaires, la banque continue à accompagner les étudiants dans la mise en oeuvre de leurs projets d’entrepreneuriat social et environnementale par le coaching et la formation.

Attijari bank s’engage en faveur de l’accès aux soins pour tous

Dans le cadre de l’engagement de la banque en faveur des initiatives gouvernementales visant à préserver l’accès aux soins pour tous, la banque et ses filiales ont coorganisé, avec l’association One Day One Dream et sous l’égide du ministère de la santé, la Big Journée de chirurgie de la cataracte, le 21 juin 2025.

Cette action solidaire vise à lutter contre la cécité curable et à rendre la vue à des patients tunisiens démunis, touchés par la cataracte. Mobilisant des chirurgiens ophtalmologistes bénévoles des secteurs public et privé, l’objectif est ambitieux : au moins 30 opérations par gouvernorat, soit une action simultanée de plus de 720 opérations équitablement réparties sur l’ensemble du territoire national.