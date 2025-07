La réalisatrice et productrice franco-tunisienne Erige Sehiri est au jury du prix de Venise « Luigi De Laurentiis » du meilleur premier film, de la 82ème édition du Festival international du film de Venise, La Mostra de Venise, prévue du 27 août au 6 septembre 2025.

La Biennale di Venezia a annoncé les jurys internationaux des différentes sections compétitives. Dévoilés le vendredi 18 juillet, les jurys internationaux ont été sélectionnés pour Venezia 82, Orizzonti et pour le Prix de Venise « Luigi De Laurentiis » du meilleur premier film.

Présidé par la cinéaste écossaise Charlotte Wells, le jury du prix « Luigi De Laurentiis » comprend également le réalisateur et scénariste italien Silvio Soldini.

Le Jury du Prix de Venise du Premier Film décernera à l’un des premiers longs métrages sélectionnés dans les différentes sections compétitives de la Mostra de Venise (Sélection officielle et Parallèles indépendants et parallèles), le Lion de l’Avenir – Prix de Venise « Luigi De Laurentiis » du Premier Film, avec un prix en espèces de 100 000 dollars offert par Filmauro, à parts égales entre le réalisateur et le producteur.

Erige Sehiri est une réalisatrice et productrice dont le travail oscille entre réalisme documentaire et fiction narrative. Elle débute sa carrière cinématographique avec “La voie normale” (2018), un documentaire salué par la critique qui met en lumière les luttes quotidiennes des cheminots tunisiens.

En 2022, elle écrit, réalise et produit son premier long métrage de fiction, “Sous les figues”, un portrait sensible de la jeunesse rurale. Le film qui a participé au Final Cut 2021 à Venise, est présenté à la 54ème Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022 et devient la candidature officielle de la Tunisie aux Oscars 2023. Depuis, il a été projeté dans les plus grands festivals internationaux et distribué dans plus de vingt pays.

Son deuxième long-métrage “Promis le ciel” (Promised Sky) était en compétition dans Un Certain Regard, section de la sélection officielle de la 78ème édition du Festival de Cannes (13-24 mai 2025). Cette fiction (92mn) sur le phénomène migratoire qui met en scène trois jeunes femmes ivoiriennes vivant en Tunisie, a fait sa première mondiale à Cannes.

Le film est porté par un casting composé de Aïssa Maïga (actrice, réalisatrice et autrice française d’origine sénégalaise et malienne), Laetitia Ky (artiste, actrice et activiste ivoirienne née en 1996 à Abidjan) et Debora Lobe Naney (ivoirienne, 28 ans, qui fait ses premiers pas au cinéma avec Promis Le Ciel) et la petite Estelle Kenza DOGBO, en plus des acteurs tunisiens Mohamed Grayaa (Ismael) et Foued Zaazaa (Foued).

“Promis le ciel” est coécrit par Erige Sehiri, Anna Ciennnik et Malika Cécile Louati, sur une musique originale de Valentin Hadjadj, et la direction photo de Frida Marzouk. Il est soutenu par le ministère des Affaires culturelles, le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

Organisé par la Biennale di Venezia, le 82ème Festival International du Film de Venise est dirigé par Alberto Barbera à la direction artistique. Ce prestigieux festival de cinéma européen est officiellement reconnu par la Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films (FIAPF).

L’objectif du Festival est de sensibiliser et de promouvoir le cinéma international sous toutes ses formes en tant qu’art, divertissement et en tant qu’industrie, dans un esprit de liberté et de dialogue. Une section est consacrée à l’amélioration des travaux de restauration sur les films classiques en tant que contribution à une meilleure compréhension de l’histoire du cinéma.

Tous les prix officiels seront annoncés lors de la cérémonie de clôture du 82e Festival international du film de Venise le samedi 6 septembre sur la scène de la Sala Grande du Palazzo del Cinema au Lido de Venise.