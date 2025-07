Le centre de la femme arabe pour la formation et la recherche “Cawtar” a entamé la réalisation du projet d’autonomisation économique des femmes en milieu rural, destiné aux membres du groupement de développement agricole” Jinene Sidi Thabet” dans le gouvernorat de l’Ariana.

Le coordinateur des projets au centre “CAWTAR” Ahmed Abdennadher a indiqué, mardi, dans une déclaration à la TAP que ce projet, qui vise à promouvoir les capacités des femmes et à renforcer leur participation au système de production agricole durable, englobera 80 femmes issues de la localité de Sidi Thabet, afin de les accompagner dans la création de leur propre entreprise et de les aider à améliorer leur sources de revenu.

Il a précisé qu’une enveloppe de plus de 100 mille dinars a été consacrée à ce projet qui se tiendra durant une année et demi, ajoutant que le centre “Cawtar” fera don des équipements et assurera la formation des bénéficiaires de ce projet.

Le coordinateur des projets au centre “Cawtar” a relevé que ce projet permettra aux femmes rurales travaillant dans le secteur agricole de bénéficier d’une formation dans le cadre de l’économie circulaire et de l’économie verte pour préserver la nature et l’environnement.

Ce projet comprend 5 axes fondamentaux à savoir: la formation des femmes aux techniques de la culture hydraulique, les activités de transformation des produits agricoles et la fabrication des engrais naturels, ainsi que le renforcement des capacités individuelles en matière des droits de la femme et du leadership féminin, et la commercialisation des produits.