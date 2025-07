La mise en œuvre du projet « Mon école attrayante, ouverte et inclusive » à Siliana a fait l’objet d’une séance de travail tenue, récemment, au siège du gouvernorat.

Ce projet, financé par le Fonds Mondial pour l’Engagement des Communautés Locales et le Renforcement de leur Résilience (GCERF), est réalisé par le ministère de l’éducation, la commission nationale de lutte contre le terrorisme et “Ifrikiya Center for Common Ground”.

Dans ce cadre, la directrice d’Ifrikiya Center, Imen Bel Hédi, a indiqué à l’Agence Tap que l’accent a été mis sur la mise en œuvre des activités sportives, sociales et culturelles dans 48 écoles à Siliana et du guide de l’éducation pour la paix, programmés dans le cadre dudit projet.

Le projet « Mon école attrayante, ouverte et inclusive » vise à renforcer la capacité de la communauté à résister à l’extrémisme violent et à inculquer les valeurs des droits de l’Homme et de la paix dans l’esprit des enfants.

Il propose des programmes à caractère social, culturel et sportif dans 128 écoles à Siliana et Kairouan, sur une durée de 18 mois (mai 2024- octobre 2025), outre l’aménagement d’infrastructures scolaires.