L’indice de référence de la Bourse de Tunis, TUNINDEX, a terminé le mois de juin 2025 à 11 577 points, portant ainsi à 16,3 % sa progression depuis le 1er janvier, contre 11,2 % pour la même période l’année dernière, après un parcours sans faute sur les six premiers mois de l’année, indique le « Bilan financier et boursier du premier semestre 2025 » qui vient d’être publié par l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

D’après la même source, la Bourse de Tunis a franchi le 4 avril 2025 la barre symbolique des 11 000 points pour la première fois de son histoire, défiant les incertitudes géopolitiques et géoéconomiques mondiales (poursuite de la guerre russo-ukrainienne, survenance au printemps dernier de la crise indo-pakistanaise, exacerbation du conflit armé au Proche-Orient avec l’éclatement de la guerre entre l’Iran et Israël et contexte de guerres commerciales) et alors que les marchés boursiers des pays développés étaient jusqu’à une période récente en proie à des turbulences.

« À peine sorti de sa torpeur de fin d’année 2024, le marché national des actions est emporté par un véritable vent d’euphorie, profitant d’une amélioration relative des indicateurs de l’économie tunisienne, de la réévaluation récente de la note souveraine du pays et des attentes de baisse des taux d’intérêt ancrées par une inflation plus maîtrisée et par les conjectures des agences de notation internationales. Chose qui s’est effectivement produite fin mars 2025 » indique encore ce rapport.

Le regain d’enthousiasme des investisseurs pour les actifs risqués s’explique aussi par les anticipations de bons résultats d’entreprises au titre de l’exercice 2024, principalement des poids lourds de la cote et par leur politique généreuse de dividende. Les résultats 2024 dévoilés jusqu’à aujourd’hui sont venus, en effet, confirmer les récents sommets boursiers.

Sur la deuxième moitié de l’année, Tunisie Valeurs souligne que la trajectoire du TUNINDEX pourrait être influencée par des forces antagonistes, entre d’une part l’attractivité relative des valorisations boursières et, d’autre part, une visibilité toujours limitée en raison des incertitudes macroéconomiques, tant sur le plan domestique qu’international. Toute escalade des tensions au Proche-Orient, introduit un facteur de risque supplémentaire, exacerbant une conjoncture mondiale déjà fragilisée par les séquelles des guerres commerciales et la crise de la COVID-19.

En tout état de cause, les premières tendances de l’activité du deuxième trimestre 2025, attendues à la mi-juillet, seront un indicateur crucial pour l’évolution future du marché boursier. Ces publications permettront d’évaluer dans quelle mesure les fleurons tunisiens cotés sont en mesure de poursuivre leur croissance malgré l’environnement économique, et pourraient ainsi ouvrir la voie à une nouvelle phase de progression du marché des actions.