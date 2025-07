La 6éme édition du Forum Convergences Tunisie se tiendra du 28 au 29 juillet 2025, à la cité de la culture, à Tunis, sous le thème “acteurs du changement : vers une gouvernance durable, solidaire et verte”, selon “ACTED Tunisie”, association de solidarité internationale, organisatrice de l’évènement.

Organisé depuis 2018, le Forum Convergences Tunisie rassemble les décideurs et experts de Tunisie pour réfléchir ensemble aux solutions permettant de répondre aux défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui. Au programme, des sujets sur l’Économie Circulaire, l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) qui sont au cœur des solutions de demain.

Lors de sa 5e édition en 2023, le forum “La durabilité et le bien-être social au cœur du développement ” a rassemblé plus de 700 participants, 40 intervenants, 15 stands, autour de 10 sessions thématiques liées à l’ESS et au développement durable.

Pour rejoindre cet événement, qui est devenu l’un des points de rencontre et espace de dialogue pour les organisations qui œuvrent pour une Tunisie 3Zéro ( Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté), les participants peuvent s’inscrire sur le site suivant : https://forumtunisie.convergences.org/page/informations/

Ce projet est financé par Union européenne en Tunisie, mis en œuvre par Expertise France à travers le projet Greenov’i et également soutenu par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.