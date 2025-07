Une mission économique multisectorielle sera organisée, du 21 au 26 octobre 2025, à Johannesburg et Durban en Afrique du Sud, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS).

L’objectif de cette mission est “d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires et de renforcer la coopération économique entre la Tunisie et l’Afrique du Sud. Organisée en collaboration l’Ambassade de Tunisie à Pretoria, cette mission se veut une opportunité permettant aux entreprises de développer leur réseau, d’identifier de nouveaux marchés et de concrétiser des partenariats stratégiques en Afrique du Sud”, a indiqué la CCIS.

Y prendront part, des entreprises œuvrant dans les secteurs clés à savoir les produits agricoles et alimentaires (notamment l’huile d’olive, les dattes et les pâtes alimentaires), les engrais agricoles, les matériaux de construction, les composants automobiles, l’énergie, les technologies, les industries artisanales, le tourisme, les produits médicaux et paramédicaux et les produits chimiques.

Au programme figurent des rencontres institutionnelles, du 21 au 22 octobre à Johannesburg, avec les responsables des ministères sud-africains du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, ainsi que le Ministère de l’Agriculture. Des rencontres B2B ciblées avec des entreprises locales sont prévues parallèlement, à des visites de sites stratégiques et d’entreprises économiques en vue de maximiser les opportunités d’affaires.

La délégation prendra part, du 23 au 25 octobre, à Durban, au « Kwazulu-Natal Investment Conference », un événement majeur regroupant plus de 1000 entreprises. Un espace d’exposition sera mis à disposition pour la présentation des échantillons des produits des participants. Le programme à Durban inclura, également, des visites de terrain et des rencontres B2B avec des entités clés régionales.