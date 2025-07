Quelque 279 plans de développement locaux ont été élaborés à fin juin 2025 et soumis aux conseils régionaux, marquant, ainsi, l’achèvement de la 1e phase de l’élaboration du plan de développement 2026/2030, a indiqué, mercredi, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Intervenant lors d’une réunion de suivi de l’élaboration du plan de développement des 1e et 3e districts tenue à Siliana, le ministre a rappelé que la première phase a été marquée par une approche progressive avec l’organisation de 3317 réunions dans toutes les délégations.

Il a rappelé que ces réunions ont permis de proposer plus de 35 mille projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de l’environnement, des routes et des pistes vicinales au niveau national, dont 90% à caractère local.

Et d’ajouter que les rapports locaux ont été soumis aux conseils régions, lesquels ont été chargés de l’élaboration d’une synthèse des rapports locaux en vue de les harmoniser et garantir la complémentarité entre les régions et ce afin d’éviter la concurrence négative.

Les conseils peuvent, aussi, ajouter des propositions de projets pour favoriser la coordination entre toutes les propositions avant d’élaborer les rapports régionaux, a-t-il avancé, soulignant la nécessité de tenir compte des défis, notamment ceux liés aux équilibres financiers de l’Etat.

Evoquant les projets proposés au niveau du gouvernorat de Siliana, le ministre a fait remarquer qu’ils permettront à la région de devenir plus attractive pour les investisseurs et de maintenir les habitants dans leur région.

De son côté, le président du conseil régional, Helmi Hammouda a fait savoir que le taux d’avancement de l’élaboration du plan régional a atteint 80%, ajoutant que le plan local a pris en considération la répartition géographique et le caractère agricole du gouvernorat.