Le résultat de l’exercice 2024 des 64 sociétés qui ont publié à ce jour leurs états financiers, sur les 74 sociétés cotées, s’est amélioré de 13,3%, par rapport à l’exercice 2023, pour atteindre un montant global de 3 101 millions de dinars (MD), selon le bilan publié par la Bourse de Tunis: “Evolution des résultats annuels des sociétés cotées (2024 VS 2023).

Sur les 64 sociétés qui ont publié leurs états financiers au titre de l’exercice 2024, 46 sociétés ont affiché une progression des résultats.

La BVMT a cité les 10 sociétés cotées qui n’ont pas encore publié leurs états financiers annuels au titre de l’exercice 2024. Il s’agit de: “AETCH, ALKIMIA, SANIMED, SOMOCER, SOTEMAIL, SIPHAT, STIP, TUNISAIR, TGH et UADH”.

Les sociétés qui composent le Tunindex20 ont accaparé 77,5% du résultat global au titre de l’exercice 2024, avec un montant de 2 403MD, en progression de 10,7% par rapport à l’exercice 2023.

Pour la deuxième année consécutive, la politique de distribution des dividendes des sociétés cotées est en nette mélioration, à ce titre, 49 sociétés cotées ont distribué des dividendes en 2025, au titre de l’exercice 2024, contre 47 au titre de l’exercice 2023. Le montant total distribué s’est élevé à 1 568 MD contre 1 383 MD en 2023.

Secteur bancaire, un résultat global de 1 683 MD (+8,4%)

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un résultat global de 1 683 MD, en progression de 8,4% par rapport à l’année 2023. Les 7 sociétés de leasing cotées ont connu une progression de leur résultat annuel global, soit 10,7%, pour atteindre 116,6 MD contre 105,3 MD l’année précédente.

Pour leu part, les 6 compagnies d’assurances cotées ont connu une amélioration de 10% de leur résultat annuel global, pour se situer à 151 MD contre 138 MD durant l’année 2023.

Pour l’ensemble des sociétés du secteur financier (28 sociétés) le résultat annuel global a progressé de 9% par rapport à l’année 2023, avec un montant global de 1 986 MD contre 1 823 MD.

Concernant le secteur des Biens de Consommation, le résultat global de l’année 2024 a progressé de 15,2%. A cet effet, le résultat annuel global des trois grands groupes de l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé de 7,3%, pour atteindre 546 MD.

Le résultat global du secteur des Services aux Consommateurs au titre de l’exercice 2024 a fortement progressé de 73,8% par rapport à l’année écoulée. Concernant les deux enseignes de la grande distribution cotées en bourse (Monoprix et Magasin General), le résultat annuel global a dégagé un déficit de 3 MD, soit une amélioration par rapport l’année précédente qui s’est achevée sur une perte de 41 MD.

Pour les concessionnaires automobiles cotés (hors UADH qui n’a pas encore publié ses états au titre de 2024), le résultat global a progressé de 22,8%, pour se situer à 125 MD contre 102 MD durant l’exercice 2023.

Au total, sur les neuf secteurs, huit ont enregistré des performances positives en 2024.

La meilleure performance revient au secteur Services aux consommateurs suivi par le secteur Matériaux de Base. Concernant les sous-secteurs, neuf ont affiché des évolutions positives, les deux sous-secteurs « Distribution » et « Produits Managers et de Soins » ont réalisé la plus forte progression.