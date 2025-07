Ressources en eau à Kébili : vers l’externalisation des forages faute d’offres locales

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche compte faire appel à des sociétés étrangères pour réaliser des projets de forage géothermiques, a fait savoir vendredi le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, chargé des ressources en eau, Hamadi Habib lors de sa visite, vendredi, à des projets hydrauliques à Kébili.

Il s’agit selon lui de remédier à l’absence d’offres de promoteurs locaux pour réaliser certains projets et les problèmes d’approvisionnement en eau auquel fait face la région.

Il a mis l’accent dans ce cadre sur la nécessité de former un stock stratégique de pompes et d’équipement pour assurer l’intervention rapide dans la maintenance des pannes survenues et garantir l’approvisionnement normal en eau potable et l’alimentation du secteur agricole et des oasis.

Un programme visant à garantir la maintenance des canaux d’irrigation dans les oasis et le renouvellement des refroidisseurs hydrauliques, selon une nouvelle vision développée est en cours de préparation, a-t-il dit.

La visite du secrétaire d’Etat chargé des ressources en eau a été une occasion pour s’informer sur certains projets d’approvisionnement en eau et de forages géothermiques à Kébili ville, dans la délégation de Souk Lahad, la région de Ras El Ain .