Les journées nationales d’information sur l’orientation universitaire 2025, se tiendront les 17, 18 et 19 juillet courant à la Cité des Sciences à Tunis a annoncé mercredi le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le ministère a invité les nouveaux bacheliers à assister à cet événement et à s’informer sur les procédures d’orientation universitaire, les parcours de formation dans l’enseignement supérieur.

Ces journées nationales d’information sur l’orientation universitaire comprendront des conférences sur les offres de formation et leurs perspectives académiques et professionnelles, la présentation de success story et de conseils pour une orientation réussie, ainsi qu’un salon des universités, des services universitaires, de l’enseignement supérieur militaire et de la formation professionnelle.