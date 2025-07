Le Commissariat régional au développement agricole à Kébili vient de lancer un appel d’offres pour le forage d’un certain nombre de puits en 2026.

Ce projet, dont le cout est estimé à plus de 50 millions de dinars, s’inscrit dans le cadre d’un accord de prêt conclu entre la Tunisie et la Banque européenne de développement et de reconstruction, pour la mise en place d’un programme d’interventions au profit de quatre gouvernorats (Kébili, Gabès, Gafsa et Tozeur).

Ce programme porte également sur la réalisation de travaux pour l’amélioration des oasis et la modernisation des infrastructures hydrauliques dans ces régions, a indiqué à l’Agence TAP le chef de service au CRDA de Kébili, Sofiène Ayadi.