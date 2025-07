La 20ème édition des Journées Cinématographiques Méditerranéennes de Chenini (JCMC), se tiendra du 15 au 19 octobre 2025 à Gabès, sous le thème “Le droit au futur”.

Dans ce contexte, un appel à films est lancé à l’intention des cinéastes des deux rives de la Méditerranée, pour participer à la compétition officielle avec des œuvres interrogeant le devenir de l’humanité et des sociétés.

La date limite d’envoi des films est fixée au 15 août 2025.

Cet appel est ouvert aux courts-métrages porteurs de visions critiques ou alternatives de l’avenir, qui donnent la parole à demain, projettent, alertent ou construisent autour du droit des générations futures à un avenir vivable. Les œuvres qui seront en lice pour le Prix Cinéma engagé, doivent s’articuler autour des thématiques telles que l’environnement et les changements climatiques, l’éducation et la transmission du savoir, la justice sociale ou encore l’imaginaire comme outil de résistance et de transformation.

Lancé en 2005, ce rendez-vous cinématographique annuel, organisé par l’Association Formes et Couleurs Oasiennes, vise à construire des ponts entre les deux rives de la Méditerranée, à sensibiliser autour de questions culturelles, sociales et environnementales, et à créer un espace de dialogue et d’échange d’idées.