Une semaine portes ouvertes “AGRI-TRE” destinée aux Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) sera organisée par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), du 14 au 18 juillet 2025 (9h-18h) à son siège à Tunis et en ligne, dans le but de fournir aux TRE toutes les informations utiles relatives aux opportunités d’investissement dans le secteur agricole et aux procédures administratives appropriées pour la création d’un projet agricole en Tunisie.

L’APIA a indiqué que cette semaine est organisée avec la participation du ministère de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, de la Douane Tunisienne, des services du ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie.

Toute personne intéressée par cet événement doit remplir le formulaire d’inscription avant le 11 juillet 2025.

La participation à l’événement peut être présentielle au siège de l’APIA sis au 62 rue Alain Savary –Cité Elkhadra (Tunis) ou en ligne via le lien qui sera communiqué aux personnes intéressées après le remplissage du formulaire d’Inscription.