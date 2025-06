La 46e édition du Festival national culturel et sportif de la jeunesse de la formation professionnelle se tient du 27 au 29 juin courant dans le gouvernorat de Nabeul, avec la participation de plus de 600 jeunes de plus de 50 centres de formation professionnelle, unités d’hébergement et de restauration.

Selon un communiqué de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), le festival est le couronnement des activités culturelles et sportives de l’année de formation.

Il offre aux jeunes l’opportunité d’échange de connaissances et leur permet de participer à diverses compétitions sportives et culturelles.

Des prix seront attribués aux gagnants lors de la cérémonie de clôture, prévue le dimanche 29 juin.