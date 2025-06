L’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) met à disposition des jeunes et adolescents tunisiens des services gratuits de sensibilisation et d’accompagnement contre la drogue, à travers l’ensemble de ses structures réparties dans tous les gouvernorats du pays.

Ces services, annoncés ce jeudi à l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues, visent à informer cette tranche d’âge sur les méfaits des substances psychoactives et leurs conséquences sur la santé physique et mentale, ainsi que sur l’environnement familial et social.

L’Office propose également, via ses spécialistes, un accompagnement personnalisé comprenant un soutien psychologique et des orientations vers les structures de traitement et d’aide appropriées.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie et la sensibilisation des jeunes aux dangers liés à la consommation de drogues, célébrée chaque année le 26 juin dans le monde entier.

Les services sont accessibles dans toutes les structures de l’ONFP implantées à travers le territoire national, garantissant une couverture géographique complète pour toucher le maximum de bénéficiaires.