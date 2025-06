Une pièce de théâtre intitulée “Baynatna Rabt” (Un lien entre nous) sera présentée samedi 28 juin 2025 à partir de 11h00 du matin, à l’espace El Teatro à Tunis à l’initiative de L’Institut Arabe des Droits de l’Homme et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA Tunisie).

Cette œuvre, écrite et mise en scène par le dramaturge Walid Ayadi, s’inscrit dans un cadre artistique de sensibilisation à la violence basée sur le genre.

La pièce vise à susciter le débat sociétal et à mettre en lumière les nouvelles formes de violence numérique à l’égard des femmes, dans un contexte de prolifération des plateformes numériques et d’absence de conscience collective pour une utilisation sûre et responsable de ces supports.

Les données officielles issues d’une étude quantitative et qualitative réalisée en 2023 par l’UNFPA, en partenariat avec le ministère de la Santé, révèlent l’ampleur de ce phénomène en Tunisie.

En effet, 60 % des femmes ayant participé à l’étude ont déclaré avoir été exposées au moins une fois à une forme de violence numérique fondée sur le genre. Parmi elles, 31 % ont subi du harcèlement sexuel en ligne, 24 % du harcèlement électronique. Par ailleurs, 23 % ont été victimes de piratage informatique.