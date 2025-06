Le président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, Moez Ben Zaghdane a appelé, mardi, à activer le plan national de production des semences locales de pommes de terre afin de réduire la dépendance à l’égard des semences importées qui représentent entre 80% et 90% et de consacrer la sécurité alimentaire.

Lors d’une journée portes ouvertes tenue sur le thème “Les variétés de pomme de terre les plus résilientes au changement climatique”, le responsable a déclaré que les conditions sont propices à la production de la pomme de terre en Tunisie, devenue aujourd’hui possible pendant cinq saisons, grâce notamment aux recherches, à l’orientation, l’encadrement et l’accompagnement.

Selon lui, différentes variétés de semences dont la variété d’origine néerlandaise ” La Spunta”, ont pu s’adapter au climat et sol locaux, soulignant l’impératif d’intensifier davantage la multiplication de ses graines afin de préserver les terres contre les maladies qui ont entravé la production de cette variété.

De son côté, le directeur du Centre Technique de la Pomme de Terre, Rachid Khalifa a fait savoir que quarante trois variétés de pommes de terre ( 29 néerlandaises, 11 françaises, deux allemandes, et une tunisienne ) ont été expérimentées depuis le début de cette année.

Et d’ajouter que les changements climatiques requièrent de diversifier les variétés de pomme de terre, d’exploiter les superficies cultivées qui s’étalent du Nord au sud et de miser sur les variétés les plus résilientes au climat et les plus rentables.

L’objectif étant de développer la production dont la moyenne dépasse les 350 mille tonnes sur une surface estimée à 25 mille hectares durant toutes les saisons.