Médecins locaux et de la diaspora aux Rencontres Médicales des Deux Rives le 19 juillet à Gammarth

Pour la première fois en Tunisie, des médecins et professionnels de santé tunisiens et ceux de la diaspora se réuniront lors des Rencontres Médicales des Deux Rives qui se dérouleront le 19 juillet 2025 à Gammarth, banlieue nord de Tunis.

Soutenu par un réseau de médecins tunisiens de la diaspora, cet événement inédit vise à créer des ponts durables entre les compétences dispersées géographiquement mais unies dans leur origine.

Des praticiens de Tunisie, de France, du Canada, d’Allemagne, d’Italie, du Qatar et des Émirats arabes unis sont attendus pour renforcer les synergies médicales entre les deux rives.

Cette rencontre vise également à favoriser le partage d’expériences, à valoriser les expertises et à initier des coopérations scientifiques, pédagogiques et institutionnelles.

Au programme : des tables rondes thématiques (santé publique et innovations), des témoignages croisés de praticiens et des ateliers pratiques en vue d’élaborer une feuille de route commune pour une coopération médicale renforcée. La journée se veut également un moment de networking et de réflexion stratégique sur l’avenir du système de santé tunisien, au service d’une médecine d’excellence, ancrée dans les valeurs de progrès et d’engagement collectif.

Portée par Medi Connect Event, cette première édition rassemblera médecins hospitaliers, libéraux, experts en santé publique et décideurs institutionnels autour d’un objectif commun : bâtir ensemble une Tunisie médicale forte, moderne et inclusive.