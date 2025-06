Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a réitéré, jeudi, son appel à décréter l’état d’urgence environnementale et à prendre des mesures urgentes, à moyen et long terme, pour sauver les écosystèmes et les filières de production dans le golfe de Monastir.

Constatant la persistance des rejets polluants domestiques et industriels provenant des stations d’épuration de l’Office national de l’assainissement (ONAS) et des usines au niveau de la station de Sayada-Lamta-Bouhjar, les odeurs nauséabondes qui en émanent, la mort de nombreuses espèces marines (poissons, crabes…) et le jaunissement de la mer dans cette zone, le FTDES a appelé à mettre fin à cette “hémorragie” qui se poursuit depuis plus de 20 ans.

Le forum a également rappelé le calvaire des habitants des villes du golfe de Monastir, en particulier celles de Ksibet el-Médiouni, Lamta et Sayada, dénonçant le laisser-faire des autorités face à la pollution générée par la station d’épuration de Sayada-Lamta-Bouhjar, qui est hors service depuis de nombreuses années, ce qui a causé de graves conséquences environnementales, économiques et sociales.

Le forum a encore souligné que les accords conclus avec la société civile, notamment ceux relatifs à la fermeture de la station et sa transformation en station de pompage, n’ont pas été mis en œuvre, ce qui a suscité des protestations et un mécontentement général parmi les communautés du golfe.

Insistant sur le droit des habitants à un environnement sain, le Forum a exhorté les autorités chargées de l’environnement à assumer leurs responsabilités juridiques et morales et à arrêter l’hémorragie de la pollution, demandant à ce que tous les auteurs de ces violations environnementales soient tenus pour responsables.

Le FTDES a considéré que l’absence d’une volonté politique de résoudre le problème de la pollution dans le Golfe de Monastir renforcera le malaise social, aggravera le sentiment d’injustice et d’exclusion et sapera la confiance des citoyens dans les institutions de l’État et dans leur capacité à protéger les droits fondamentaux.