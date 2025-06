Les para-athlètes tunisiens ont remporté 9 médailles (5 or, 2 argent et 2 bronze) lors de la première journée du Meeting International de Tunis “Grand Prix” de para-athlétisme, qui se déroule au stade d’athlétisme de Radès jusqu’au 18 juin.

Les breloques d’or ont été l’œuvre de Yassine Guennichi au lancer de poids (catégorie F35/36) avec un jet de 17,14 m, Maroua Brahmi au lancer de massue (F32/51) avec 25,69 m, Walid Ktila au 100 m (T34/35) en 15.27, Sonia Mansour au 100 m (T35/36/38) en 14.73 et Mohamed Nidhal Khelifi au 100 m (T51/52/53) en 15.45.

Quant aux médailles d’argent, elles ont été raflées par Jihed Zaabi au lancer de poids (F35/36) avec un jet de 14,16 m et Jihène Azaiez dans la même discipline (F44/46) avec 11,32 m.

Les médailles de bronze sont, par ailleurs, revenues à Mohamed Trabelsi au lancer de javelot (F34) avec 22,04 m et Mohamed Taher Tounsi au 100 m (T51/52/53) avec un temps de 17.32.

Au terme de cette première journée, la Tunisie surplombe le tableau des médailles devant le Nigeria : 8 médailles (4 or, 2 argent, 2 bronze), l’Indonésie : 7 médailles (4 or, 1 argent, 2 bronze), l’Algérie : 8 médailles (3 or, 2 argent, 3 bronze) et la Chine : 12 médailles (2 or, 2 argent, 8 bronze).