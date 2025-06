TUNIS – Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), ce lundi 17 juin sera globalement peu nuageux sur la majeure partie du territoire tunisien. Toutefois, des cellules orageuses pourraient se développer dans l’après-midi sur les régions ouest du centre et du sud, accompagnées de quelques averses locales.

Le vent soufflera du nord sur le nord et le centre du pays, et de l’est sur le sud. Il sera relativement fort sur les côtes nord, tandis qu’il restera faible à modéré dans les autres zones, avant de se renforcer légèrement en cours d’après-midi sur les côtes Est.

Côté mer, les conditions seront globalement favorables à la navigation, bien que la mer soit agitée au nord et peu agitée à agitée ailleurs.

Les températures maximales varieront entre 29 et 34°C sur les zones côtières et les hauteurs, mais grimperont entre 35 et 41°C à l’intérieur du pays, notamment dans le sud où la chaleur sera intense.

L’INM invite à la vigilance dans les zones exposées à des orages et à la forte chaleur, notamment en milieu de journée.