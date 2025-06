“Nous œuvrons aujourd’hui, à mettre en place une feuille d’action conjointe entre les ministères de la Santé, de l’Agriculture et de l’environnement, aux fins de renforcer la coopération dans ces trois secteurs pour garantir une santé humaine et animale saine et préserver les écosystèmes”, a indiqué, samedi, le ministre de l’Environnement, Habib Abid.

Intervenant à l’ouverture de la conférence « Une seule santé » pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), qui se tient du 14 au 15 juin 2025, à Tunis, le ministre a précisé que cette feuille comportera plusieurs axes, dont l’identification du concept de la seule santé, l’étude du lien étroit entre la santé humaine et animale et les écosystèmes, l’évaluation des politiques et des interventions, l’identification des lacunes en matière de connaissances scientifiques, l’incitation à l’innovation et à la recherche, le renforcement des capacités en matière d’une seule santé, et la sensibilisation au lien existant entre la santé humaine et animale et l’environnement

Cette feuille d’action portera sur l’alerte précoce, à travers le contrôle de la situation environnementale et les maladies qui peuvent provenir des animaux sauvages et des plantes, le traitement des eaux usées, ainsi que le contrôle de la pollution et de la qualité de l’air, a-t-il poursuivi

Le ministre de l’Environnement a mis l’accent sur l’importance de la prévention contre les maladies animales contagieuses pour les humains et qui sont à l’origine des pandémies, rappelant que le monde enregistre aujourd’hui, près de 17000 maladies animales.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a souligné l’importance de mettre en place des partenariats durables et multisectoriels, pour traiter des dangers des maladies animales contagieuses pour les humains, à l’instar de la pandémie de la COVID 19. “Une seule santé n’est plus un choix aujourd’hui, c’est une obligation urgente imposée par les défis sanitaires et environnementaux accrus dans notre région et dans le monde”.

“Le secteur de l’agriculture joue un rôle primordial dans ce système, car la salubrité de l’alimentation, le contrôle des maladies animales et des plantes, ainsi que l’équilibre environnemental sont étroitement, liés à la santé humaine et à la durabilité de nos ressources naturelles”, a-t-il avancé

Pour Ben Cheikh, le renforcement de la coopération entre les ministères de l’Agriculture, de la Santé et de l’Environnement, ainsi que le développement de politiques communes est la clé pour garantir un avenir plus sûr pour les peuples.

Selon le ministre, des solutions efficaces doivent être identifiées pour renforcer la santé de l’être humain et des animaux et préserver l’environnement, à travers l’échange des expériences et la mise en place de stratégies opérationnelles, reflétant une vision commune pour un avenir plus durable.

Les maladies d’origine animales causent plus de 60% de toutes les maladies contagieuses humaines. De plus, ces maladies ont des impacts négatifs au plan social, elles sont à l’origine de plus de 20% des pertes enregistrées en matière de production animale dans le monde, et menaçent, par conséquent, la sécurité alimentaire des peuples, a conclu Ben Cheikh.