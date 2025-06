Le ministre de la santé Mustapha Ferjani a appelé samedi à la nécessité de mettre en place des réseaux spécialisés et intégrés regroupant des médecins, des pharmaciens, des médecins vétérinaires et des spécialistes dans le secteur de l’environnement en vue d’élaborer des plans et des programmes communs et d’établir des recherches académiques unifiées dans les universités, à même de renforcer l’approche “Une seule santé”.

S’exprimant à l’ouverture de la conférence régionale “une seule santé” dans la région MENA qu’abrite la Tunisie les 14 et 15 juin 2025 avec la participation de plusieurs ministres et des responsables de haut niveau venus de 14 pays, Ferjani a souligné la nécessité de transformer les discussions et les idées issues de cette conférence en actions concrètes.

Dans ce contexte, il a plaidé en faveur de l’adoption de “la déclaration de Carthage”, qui sera présentée aux conférenciers, au premier jour des travaux. Ce document vise à consolider la coordination à l’échelle régionale en vue de faire face aux menaces pouvant atteindre les humains, les animaux et l’environnement, dans le contexte des changements climatiques rapides et la lutte contre les microbes antibactériens.

Le ministre de la santé a précisé que cette conférence a pour objectif d’établir une feuille de route à l’échelle régionale et nationale, par le biais de la coordination des politiques, l’harmonisation des législations et des programmes, afin de lutter de manière efficiente contre les maladies émergentes menaçant la santé des humains, des animaux et des écosystèmes.

A noter que la conférence régionale “une seule santé” a été organisée par le gouvernement tunisien avec le soutien de la banque mondiale et en partenariat avec l’organisation mondiale de la santé (OMS), le programme des nations unis pour l’environnement, l’organisation de la FAO, l’organisation mondiale pour la santé des animaux.

Y prennent part, plusieurs ministres de la santé, de l’agriculture et de l’environnement et des responsables de haut niveau, ainsi que des directeurs généraux et des représentants des ministères concernés et de responsables d’agences onusiennes.

Il convient de rappeler que « la Déclaration de Carthage pour Une Seule Santé », est un pacte commun entre les ministères de la Santé, de l’Agriculture et de l’Environnement. Ce document, déjà transmis aux pays participants, vise à établir les principes fondamentaux de l’approche « Une seule santé » dans un esprit d’engagement collectif des parties prenantes, a indiqué le président du comité scientifique de la conférence Hechmi Louzir, au cours d’une conférence de presse tenue jeudi dernier.

La conférence régionale “Une seule santé”, a pour objectif de renforcer les partenariats et de favoriser l’échange des expériences afin d’aboutir à des recommandations concrètes et d’élaborer des stratégies efficaces de lutte contre les pandémies qui menacent la vie des humains et des animaux.