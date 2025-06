Le groupe de coopération parlementaire avec les pays d’Asie et d’Australie a tenu aujourd’hui, jeudi, au palais du Bardo, une réunion de travail avec des représentants du département des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, chargés du dossier de la coopération bilatérale avec ces pays.

La vice-présidente du Parlement, Souad Mabrouk, a indiqué que cette réunion avait pour objectif d’examiner les moyens de coopération et de coordination entre le groupe de coopération parlementaire avec les pays d’Asie et d’Australie et le département des Affaires étrangères, dans le cadre de l’exercice par le Parlement de son rôle d’appui aux efforts de l’État dans le domaine diplomatique, dans un esprit d’harmonie et de complémentarité.

Citée dans un communiqué du Parlement, Mabrouk a mis en avant les efforts déployés par les élus du peuple en vue de soutenir la diplomatie officielle, notamment lors des visites réciproques entre les délégations parlementaires, des participations aux manifestations parlementaires dans les forums régionaux et internationaux.

Elle a également mis en exergue la contribution des représentants du peuple au service des intérêts de la Tunisie, au soutien de son rayonnement et à la défense de ses positions de principe sur les différentes questions de l’heure.

Au cours de cette réunion, les représentants du ministère des Affaires étrangères ont eu l’occasion de rappeler la politique d’ouverture suivie par la Tunisie, en particulier envers les pays asiatiques qui connaissent un boom économique et technologique, soulignant leur volonté de développer ces relations dans tous les domaines, notamment avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie.

Lors de leurs interventions, les députés ont tour à tour souligné l’importance de redoubler d’efforts en vue de promouvoir les produits agricoles, notamment, l’huile d’olive et les dattes, sur les marchés asiatiques et de renforcer la coopération dans le secteur du phosphate et de ses dérivés, ainsi que l’importance de la coopération dans les domaines de l’investissement et du tourisme.