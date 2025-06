Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, présidera la délégation tunisienne aux travaux de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan, qui se tiendra à Nice, en France, du 9 au 13 juin 2025.

Cette nouvelle édition est placée sur le thème «Conférence des Nations Unies pour soutenir la mise en œuvre de l’Objectif 14 des Objectifs de Développement Durable : Conserver les océans et les utiliser de manière durable pour un développement durable ».

Le ministre des Affaires étrangères prononcera un discours au nom de la Tunisie et exposera l’approche du pays en matière de gestion des questions environnementales et de développement durable.

Il évoquera les attentes de la Tunisie vis-à-vis de la conférence qui représente une plateforme globale pour mobiliser le soutien à la mise en œuvre des initiatives nationales relatives à la santé des mers et à l’utilisation durable des ressources maritimes, selon un communiqué publié dimanche par le département des Affaires étrangères.

La conférence est, également, l’occasion, d’exposer les réalisations ainsi que les défis en matière de protection des écosystèmes marins au niveau national, de nouer des partenariats, d’attirer des investissements visant à protéger l’environnement marin en Tunisie et de renforcer l’investissement dans l’économie bleue, d’après la même source.

Les principales problématiques des océans, notamment, l’exploitation minière des fonds marins, l’adoption du traité international sur la pollution plastique, la régulation de la pêche excessive et l’examen des défis et opportunités liés à la protection des océans et des ressources maritimes communes, figurent à l’ordre du jour de la réunion.