La cinquième édition de la rencontre annuelle des professionnels du documentaire “Point Doc” aura lieu du 19 au 21 Juin 2025 à la Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis.

Organisé par Doc House-Tunisie, Point Doc 2025 revient avec une édition engagée, placée sous le signe du dialogue entre cinéma documentaire et écologie.

Avec une affiche qui incarne la diversité des regards, l’esprit critique et l’ouverture au monde, autant de valeurs qui nourrissent la richesse du documentaire, ce nouveau rendez-vous, informe Doc House, sera un appel à l’engagement collectif pour la préservation de notre planète à travers un focus sur le documentaire,. En réunissant des cinéastes, des experts et des institutions, cette édition vise à stimuler une réflexion profonde sur les interdépendances entre l’environnement et nos sociétés, tout en valorisant les récits qui nous rappellent l’urgence d’agir pour un avenir commun et durable.

“Point Doc” est une rencontre annuelle qui aspire à renforcer l’écosystème de la fabrication de films documentaires en Tunisie et au Maghreb. Il s’agit de trois journées pendant lesquelles, professionnels, festivals, chaînes de TV, mécènes, organisations et institutions de film tunisien(ne)s, régional(e)s et international(e)s se rencontrent dans le but de mettre sous la loupe les problématiques urgentes et importantes liées au documentaire dans un contexte mondial en perpétuel changement.

Fondée en 2018, l’association Doc House-Tunisie œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.