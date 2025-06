Ciné-Jnina 2025 : un été sous les étoiles avec le cinéma muet allemand à Tunis

La 4ème édition du rendez-vous estival dédié au cinéma en plein air, “Ciné-Jnina”, se tiendra chaque mercredi du 11 juin au 16 juillet 2025 dans le Jardin du Goethe-Institut de Tunis.

Cette année, la programmation cinématographique estivale du “Filmklub” met à l’honneur le cinéma de la République de Weimar (1918–1933), berceau de l’expressionnisme allemand et du cinéma avant-gardiste pendant l’une des périodes les plus riches et les plus influentes de l’histoire du cinéma mondial.

Cette rétrospective propose de découvrir six films emblématiques du cinéma muet allemand, reconnus pour leur puissance esthétique, leur innovation narrative et leur portée symbolique. Les projections seront présentées en version muette avec des intertitres en anglais.

Le cycle offre un voyage dans un univers où expressionnisme et réalisme social se rencontrent à travers des œuvres d’une richesse visuelle et thématique incomparable.

Les cinéphiles auront notamment rendez-vous avec “Le Cabinet du Dr. Caligari” (1920), film culte du cinéma muet expressionniste, considéré comme l’un des premiers films d’horreur, avec ses effets sonores reconstruits.

“L’Inconnu” (1924), réalisé par F.W. Murnau avec Emil Jannings et Maly Delschaft, marque une révolution dans l’histoire du cinéma par son utilisation novatrice de la caméra subjective. Le thriller iconique “M” (1931) de Fritz Lang, est l’un des premiers films à explorer la psychologie criminelle avec un sens du suspense saisissant.

“La Boîte de Pandore” (1929) de G.W. Pabst est un drame muet audacieux, porté par des personnages profonds et une mise en scène d’avant-garde. “Les Mains d’Orlac” (1924) de Robert Wiene, film d’horreur et thriller psychologique, explore les thèmes de la possession et du contrôle avec une intensité visuelle marquante. Quant au film “La Rue” (1923) de Karl Grune, il est considéré un exemple typique du cinéma expressionniste allemand.