La sélection tunisienne de baseball5 (seniors), tenant du titre, s’est qualifiée pour la phase finale du championnat d’Afrique 2025 prévu à Lusaka (Zambie) en novembre prochain.

La Tunisie a assuré sa qualification en terminant à la première place du tournoi qualificatif de la Zone Afrique de l’Ouest, organisé du 29 mai au 1er juin en Côte d’Ivoire. Au cours de tournoi, les protégés de Sofiène Riahi ont battu tour à tour le Burkina Faso, le Sénégal, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire et le Togo sur le même score de 2-0, avant d’éliminer le Sénégal en demi-finale (2-0) et de remporter la finale (2-0) face au Cap Vert, également qualifié à la phase finale.

La Tunisie et le Cap Vert ont rejoint en phase finale l’Afrique du sud et la Zambie (Zone Sud), ainsi que le Kenya et l’Ouganda (Zone Est).

Les deux finalistes seront qualifiés au Mondial-2026 prévu en Italie.