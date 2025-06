Une session de formation “Kaizen” a été lancée, mardi, à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), par l’Agence Japonaise pour la Coopération Internationale (JICA) et le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie. Cette session s’inscrit dans le cadre de la troisième phase du projet d’amélioration de la qualité et de la productivité plus communément appelé Projet Kaizen, mise en œuvre de 2024 à 2028.

“Kaizen” est un mot japonais qui signifie à l’origine “amélioration”. Il s’agit d’une philosophie de gestion et d’un savoir-faire visant à améliorer la qualité et la productivité par le biais d’actions d’amélioration continue, principalement développées et mises en œuvre dans les entreprises manufacturières japonaises.

Lors du séminaire de lancement de cette session, les élèves de l’ENA ont bénéficié, d’un partage d’expertises et d’expériences assurées par un expert japonais, chef du projet Kaizen (phase 3) en Tunisie, un maître formateur tunisien en Kaizen, une experte en matière d’application du Kaizen dans le secteur public au Philippines, et une cheffe d’entreprise tunisienne ayant une longue expérience dans l’application du Kaizen.

«Durant les précédentes phases du projet Kaizen, la dissémination de ce concept s’est principalement limitée au secteur industriel et un peu au secteur de la santé.

Néanmoins, on voudrait élargir cette dissémination à de nouveaux secteurs durant cette troisième phase. Avec les élèves de l’ENA, je suis sûre que la dissémination du concept Kaizen dans le secteur de l’administration publique démarre du bon pied », a affirmé la Représentante Résidente de la JICA en Tunisie, Mayumi Miyata.

Ce séminaire constitue la première étape de la collaboration entre le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et l’ENA, dans le cadre de la troisième phase du projet, pour la dissémination du concept Kaizen dans le secteur public. Des formations Kaizen ciblées pour les élèves de l’ENA suivront dans l’avenir proche.

Il est à noter que la JICA a appuyé la Tunisie pour l’introduction de Kaizen depuis 2006 avec le lancement d’une étude pour définir le plan d’action pour l’amélioration de la qualité et de la productivité en Tunisie. Se basant sur les résultats de l’étude, la première phase du projet de coopération technique Kaizen a été mise en oeuvre de 2009 à 2013.

L’objectif était de développer les capacités des institutions tunisiennes pour améliorer la qualité et la productivité au sein des entreprises des industries mécaniques et électriques. La deuxième phase de ce projet a été mise en œuvre de 2016 à 2021. Cette deuxième phase du projet a permis de former 86 formateurs tunisiens, dont 23 maîtres formateurs, d’assister 99 entreprises industrielles et de former 20 professeurs universitaires.