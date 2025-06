Ce 3 juin, les conditions météorologiques en Tunisie seront marquées par un ciel majoritairement dégagé à légèrement nuageux sur l’ensemble du pays. Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le vent soufflera du sud sur les régions du Nord et du Centre, et de l’est dans le Sud tunisien. Il sera relativement fort sur les zones côtières, notamment au Cap Bon, et faible à modéré ailleurs.

La mer affichera un état agité au nord, tandis que sur les autres côtes elle sera peu agitée à moutonneuse. En parallèle, les températures connaîtront une hausse sensible : elles oscilleront entre 26 et 31 degrés sur les régions côtières orientales et sur les hauteurs, et grimperont jusqu’à 32 à 37 degrés ailleurs dans le pays.