Le budget de l’État tunisien pour 2025 s’annonce sous de meilleurs auspices. Deux facteurs clés, l’appréciation du dinar tunisien et la baisse du prix du pétrole, devraient avoir des répercussions positives significatives sur les finances publiques et l’économie du pays.

Appréciation du dinar tunisien : Un coup de pouce pour la dette

Selon les indicateurs monétaires et financiers publiés le 28 mai 2025 par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), le dinar tunisien a affiché une appréciation notable. Face au dollar américain, le dinar s’est renforcé de 4,14 %, le billet vert s’établissant à 2,98 dinars contre 3,11 dinars un an auparavant. De même, le dinar a gagné 0,52 % face à l’euro, la monnaie européenne s’échangeant à 3,36 dinars contre 3,39 dinars à la même date en 2024.

“L’appréciation du dinar aura des répercussions positives sur le remboursement du service de la dette.”

Ces fluctuations, selon la BCT, témoignent d’une certaine stabilité des équilibres du secteur extérieur. Bien que les réserves en devises aient connu une légère baisse conjoncturelle, s’élevant à 22,7 milliards de dinars (équivalent à 98 jours d’importation) contre 22,6 milliards de dinars (103 jours d’importation) fin mai 2024, l’appréciation du dinar est une excellente nouvelle. Elle devrait, de toute évidence, alléger le fardeau du remboursement du service de la dette, estimé à 7 milliards de dinars au 20 mai 2025, nécessitant ainsi moins de devises.

Baisse du prix du pétrole : Une bouffée d’oxygène budgétaire

Parallèlement, le marché pétrolier apporte également de bonnes nouvelles. Le prix du baril de pétrole a enregistré une tendance baissière continue. Entre le 27 et le 28 mai 2025, le pétrole brut WTI a fluctué entre 62,33 $ et 60,83 $, tandis que le Brent s’est situé entre 65,25 $ et 64,11 $. Le prix quotidien du panier de l’OPEP s’est établi à 63,78 $ le baril le 28 mai 2025. Ces chiffres sont inférieurs au prix de 77,4 dollars sur lequel le budget de l’État 2025 a été calculé.

Impact économique de la baisse du baril

Cette tendance baissière du prix du pétrole devrait, selon les économistes, alléger significativement les tensions sur les finances publiques et générer des gains de plusieurs milliards de dinars. Ce surplus budgétaire aurait normalement servi à financer en devises les importations de produits énergétiques.

“La baisse du prix du baril de pétrole va alléger, de manière significative, les tensions sur les finances publiques.”

L’économiste et universitaire Ridha Chkoundali souligne deux avantages majeurs de cette situation. Le premier est l’allégement de la pression sur les finances publiques. Ce surplus budgétaire inattendu renforcera les réserves en devises du pays et stabilisera le dinar face aux monnaies étrangères. Chkoundali compare cette situation à un “don extérieur” pour la Tunisie.

Le second avantage concerne les effets positifs sur l’économie réelle. Le maintien des prix de l’énergie à un niveau bas limiterait les pressions inflationnistes, favorisant ainsi une baisse du taux directeur de la Banque centrale. Une réduction des taux d’intérêt, comme le précise Chkoundali, encouragerait l’investissement et soutiendrait la création de richesses.