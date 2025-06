Le Département Justice environnementale, relevant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) appelle la Société Tunisienne des Boissons Gazeuses (STBG), qui produit et commercialise la gamme des produits COCA-COLA, à arrêter immédiatement de déverser des eaux polluées dans l’oued de Koutine et à pomper toutes les eaux stagnantes, tout en les traitant.

Le FTDES a fait savoir, dans un communiqué, que cet oued, situé à la délégation de Sidi Makhlouf, au gouvernorat de Médenine, et qui passe par trois régions, abritant environ 10 mille citoyens, s’est transformé en une source de pollution, ce qui a causé plusieurs maladies pour le bétail et les habitants (allergies, maladies de la gorge et du nez, cancer, hépatite A…).

La pollution est le résultat, d’après le Forum, des eaux contaminées par des produits chimiques et des eaux usées non traitées (environ 700 000 litres par jour), qui sont déversées par la STBG, dans oued de Koutine, depuis plus de quatre décennies.

Le FTDES invite, aussi, l’Agence nationale pour la protection de l’environnement (ANPE) et les autorités régionales concernées, à intervenir d’urgence pour résoudre ce problème.-