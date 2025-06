Le ministère de la Santé a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance quant aux risques d’intoxication alimentaire, qui sont fortement liés à la hausse des températures, en raison d’une mauvaise conservation des aliments ou leur consommation d’une manière inadéquate.

Le département recommande de conserver la viande, le lait et dérivés ainsi que les plats cuisinés au réfrigérateur ou dans des endroits frais, et insiste sur la nécessité de se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon, avant et après la préparation des repas ou les prises alimentaires.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère de la Santé insiste sur la nécessité d’éviter l’achat ou la consommation d’aliments exposés à l’air libre ou mal conservés, ainsi que de produits alimentaires ou de boissons d’origine inconnue ou vendus en dehors des circuits réglementés et soumis au contrôle.

Le département conseille de bien cuire les aliments et d’éviter de les réchauffer plus d’une fois, notant que le respect de ces conseils contribue à la prévention des maladies.

Et le ministère de réaffirmer que la santé de tous est une responsabilité partagée, appelant chacun à respecter les consignes sanitaires pour protéger à la fois l’individu et la collectivité.