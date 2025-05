Plus de 33 000 candidats passeront, les 19, 20 et 21 juin prochain, l’examen du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base général et technique – session 2025, a fait savoir le directeur général des examens au ministère de l’Éducation, Mohamed Mili, lors d’une conférence de presse sur les examens nationaux, tenue vendredi au siège du ministère.

Parmi 169 308 élèves inscrits en 9e année de l’enseignement de base général, 33 180 candidats passeront l’examen du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base général (neuvième) pour la session 2025, a-t-il précisé.

Dans la même période, 309 élèves passeront l’examen du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base technique, parmi les 5 320 élèves inscrits à cette filière.

Les candidats à l’examen de fin d’enseignement de base général postulent pour 3 750 places dans les lycées pilotes pour l’année scolaire 2025-2026, selon la capacité d’accueil fixée par une décision du ministre de l’Éducation datée du 12 mai 2025.

Les résultats devraient être annoncés le mardi 7 juillet 2025.