Un colloque scientifique sur la prévention contre le cancer du col de l’utérus a été organisé, mardi, à Bizerte.

Ce colloque, tenu à l’initiative de l’Office régional de la famille et la population ainsi que la direction régionale de santé, s’inscrit dans le cadre des préparatifs du lancement de la campagne de vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) chez les filles âgées de 12, en début de l’année de 2026.

Le président directeur général de l’Office de la famille (ONFP), Mohamed Douaji a souligné l’importance du dépistage précoce et de la vaccination contre les papillomavirus humains en tant que mesure efficace pour réduire le taux d’atteinte du cancer du col de l’utérus.

Environ 400 cas du cancer du col de l’utérus et plus de 200 décès sont enregistrés en Tunisie, chaque année, à cause de cette maladie, a-t-il ajouté.

De son côté, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaachou a appelé les parties concernées à mettre en place une politique nationale de prévention contre cette maladie.