Depuis 2022, une équipe de jeunes talents tunisiens travaille avec passion et détermination sur DocNet, une plateforme numérique visant à transformer l’expérience de santé en Tunisie. L’objectif est clair : offrir un accès aux soins plus rapide, plus proche et plus flexible, en connectant médecins et patients à distance grâce aux technologies numériques.

Après des mois de développement intensif et de tests rigoureux, DocNet est prête à être déployée. La plateforme est conforme aux exigences du Décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022 et de l’Arrêté du ministre de la Santé du 13 juin 2024. Cependant, malgré cette conformité réglementaire, l’équipe attend toujours l’autorisation finale du ministère de la Santé pour pouvoir lancer officiellement ses services.

Cette attente représente une entrave majeure au développement de DocNet. Elle retarde la mise en œuvre d’une solution innovante qui pourrait améliorer significativement l’accès aux soins pour de nombreux Tunisiens, en particulier dans les zones où l’offre médicale est limitée. De plus, elle freine la dynamique entrepreneuriale de jeunes talents locaux, désireux de contribuer activement à la modernisation du système de santé national.

L’équipe de DocNet reste néanmoins optimiste et déterminée. Elle continue de collaborer étroitement avec les autorités compétentes pour obtenir l’autorisation nécessaire. Les médecins partenaires, déjà convaincus par le potentiel de la plateforme, sont également impatients de commencer cette nouvelle aventure.

DocNet incarne l’innovation et l’engagement des jeunes entrepreneurs tunisiens dans le domaine de la santé numérique. Son lancement officiel dépend désormais de la réactivité des instances réglementaires. Une fois l’autorisation obtenue, la start-up pourra enfin concrétiser sa vision et offrir aux citoyens tunisiens un service de santé moderne, accessible et efficace.

A.B.A