Dans un contexte où la télémédecine gagne en popularité, Docnet se positionne comme un acteur innovant du secteur de la santé numérique en Tunisie. Lancée par un entrepreneur motivé par des expériences personnelles marquantes, la plateforme vise à transformer l’accès aux soins à travers des solutions digitales de qualité. Dans cet entretien, Safa Sadki, une fondatrice de Docnet nous dévoile les ambitions à long terme de la plateforme, son modèle économique et les défis à relever pour faire de la Tunisie un leader en matière de télémédecine dans la région.

Comment vous est venue l’idée de lancer la plateforme Docnet ?

L’idée est née pendant la pandémie de COVID-19, lorsque j’ai rencontré des difficultés pour accéder aux soins pour ma fille atteinte d’eczéma et ma sœur à mobilité réduite. Les consultations, examens et traitements nécessitent des déplacements pénibles et répétés.

Ces expériences m’ont fait prendre conscience du rôle essentiel que la télémédecine peut jouer pour rapprocher les soins. Prendre conscience du rôle essentiel de cette discipline pour rapprocher les soins, n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Avec une bonne capacité d’observation et d’imagination en tant qu’entrepreneur, Docnet est née de cette vision.

Quelle est votre vision à long terme pour la médecine en ligne ?

Nous voulons accompagner pleinement la transformation digitale du secteur de la santé tunisien, aussi bien public que privé. Nous misons fortement sur l’intelligence artificielle pour développer des modules prédictifs capables d’assurer le suivi des maladies chroniques, la prévention personnalisée et l’aide au diagnostic et aspirons à positionner la Tunisie en tant que hub régional de la santé numérique, en exportant nos technologies vers d’autres pays africains et maghrébins confrontés aux mêmes défis.

Nous ambitionnons aussi d’attirer des patients étrangers pour des soins à distance ou en présentiel, faisant de la Tunisie une destination de tourisme médical compétitive, sûre et digitalement avancée.

Pourquoi estimez-vous ce moment opportun pour lancer votre solution ?

Le marché de la santé numérique en Tunisie a connu une forte croissance durant les dernières années, comme dans le reste du monde, accéléré par la pandémie de Covid 19, et tiré par une évolution des attentes et des modes de vie des patients qui recherchent de plus en plus de commodité, de flexibilité, et d’efficacité.

Une augmentation des maladies, notamment les maladies chroniques, et une préoccupation croissante des gens pour leur santé et bien-être physique et mental, un essor des technologies et une propension croissante à l’utilisation du digital dans la vie quotidienne.

Aujourd’hui, la population est de plus en plus technophile, et donc prête pour l’aventure de la télémédecine.

Comment assurez-vous la qualité de l’expérience utilisateur pour les patients et les médecins ?

Une interface simple et intuitive que ce soit pour les patients et les médecins. Nous travaillons sur la qualité de la consultation à distance (Vidéo et audio de haute qualité et stable), un dossier médical accessible et sécurisé, une assistance humaine et un support client (Chat et ligne d’assistance), la protection des données qui sont chiffrées de bout en bout. Nous proposons aussi la prescription électronique.

Il est, comme vous devez vous en douter que nous avons pris toutes nos précautions pour un paiement sécurisé et une protection maximale des données confidentielle. Nous avons également prévu la synchronisation avec les outils de gestion de cabinet si besoin pour les médecins.

Où sont hébergées les données de santé ? Sont-elles cryptées ?

Les données sont hébergées en Tunisie. Oui, toutes les communications (texte, audio, vidéo) sont chiffrées de bout en bout. Les dossiers médicaux sont protégés par un chiffrement asymétrique.

Toutes les données sont hébergées sur des serveurs privés et sécurisés en Tunisie, conformément aux lois locales. La localisation des données a été vérifiée via AFRINIC, le registre officiel des adresses Internet en Afrique, assurant ainsi le respect des exigences légales tunisiennes

Avez-vous des partenariats avec des autorités ou organismes de santé ?

Des partenariats concrétisés non, mais des négociations sont en cours avec des assurances santé.

Quel est votre modèle de revenus (abonnement, paiement à l’acte…)

Nos revenus proviennent d’une commission de 5% sur chaque consultation, payée par les médecins. Cela évite de dissuader les patients et offre aux médecins une clientèle plus importante sans barrières géographiques.

Comment rémunérez-vous les médecins ?

Étant rémunéré à la commission, le solde de la consultation réglé par le patient est automatiquement versé sur le compte du médecin, qui peut en suivre le détail en temps réel via son application.

Avez-vous une stratégie de remboursement via la sécurité sociale, les assurances ou les mutuelles ?

Des négociations de partenariats avec des assurances santé sont en cours, dans le but de mettre en place des stratégies de remboursement.

Quelle est votre stratégie d’acquisition client ?

C’est une stratégie biface (two-sided), progressive, et adaptée au contexte du marché local. Côté médecin : Campagne ciblée LinkedIn, Facebook, Ads, Webinaires et poadcast pour expliquer les bénéfices de la téléconsultation (efficacité, confort, revenus).

Nous offrons aussi une commission aux premiers médecins qui parrainent de nouveaux praticiens. Côté patient, nous investissons dans les Campagnes Facebook, Instagram ciblées contenus éducatifs (blog, vidéos, infographies) pour expliquer comment profiter de la téléconsultation et ses avantages.

Quelles technologies utilisez-vous (téléconsultation vidéo, chatbot médical, IA, objets connectés…) ? Comment garantissez-vous la fiabilité des diagnostics ou recommandations ?

Avec l’utilisation des technologies telles que la téléconsultation vidéo, les montres connectées, les dossiers électroniques, garantir la fiabilité des diagnostics et les recommandations est de fait, un enjeu majeur dans notre domaine. C’est pourquoi nos outils numériques sont conçus pour assister les médecins, jamais pour les remplacer.

Chaque recommandation s’appuie sur des données médicales fiables, toujours validées par un professionnel de santé.

Qui sont vos principaux concurrents ?

Doqtoor, Tobba.tn, telemedecine.tn, WIC.Dr 24.

Quels sont les plus grands défis que vous anticipez ?

Les principaux défis que nous anticipons concernent d’abord l’adoption du service, à la fois par les patients et les professionnels de santé. Il y a encore une certaine résistance au changement, notamment liée à la confiance, à la réglementation ou à l’usage du numérique. Ensuite, l’encadrement juridique de la télémédecine en Tunisie évolue, ce qui demande une veille constante et une adaptation continue.

Quels sont vos objectifs pour les 6 à 12 prochains mois ?

Nos objectifs sur les 6 à 12 prochains mois sont de lancer une grande campagne marketing afin d’atteindre efficacement notre cible, de finaliser l’onboarding de notre premier noyau de médecins, de lancer officiellement la plateforme auprès du public, d’atteindre nos premiers 1.000 utilisateurs médecins, d’établir des partenariats stratégiques dans le secteur de la santé (à titre d’exemple, les assurances) et de renforcer notre présence digitale pour construire une base utilisateur solide et engagée.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali