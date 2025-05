Fondée en 2022 par cinq jeunes talents, dont quatre ingénieurs en informatique, DocNet ambitionne de devenir un acteur majeur de la télémédecine en Tunisie et en Afrique. Une startup qui attend d’être officiellement labellisé et qui vise à transformer l’accès aux soins grâce à une plateforme numérique complète, sécurisée et conforme aux normes en vigueur.

C’est une équipe Pluridisciplinaire décidée à développer la santé numérique en Tunisie qui s’est engagée dans le développement d’un projet en télémédecine. Il s’agit de :

Ajmi Ouerchfani : CEO basé en Angleterre, il allie une vision entrepreneuriale aiguisée à une expertise en ingénierie logicielle,

Safa Sadki, développeuse en informatique et diplômée d'un master en E-Business. Safa combine savoir-faire technique, esprit d'entreprise et leadership éprouvé dans la gestion d'équipes.

Une palette complète de services de santé à Distance

DocNet offre une gamme étendue de services médicaux numériques :

Consultations médicales à distance : médecine générale et toutes les spécialités et suivi post-opératoire ou de maladies chroniques (diabète, HTA…),

Les services pharmaceutiques et prescriptions, la prescription numérique, le renouvellement de traitement, etc.

L’offre comprend également les demandes et suivi d’analyses médicales dont les prises de rendez-vous en ligne pour des prélèvements et envoi de résultats de façon sécurisée, l’accompagnement psychologique et le bien-être en intégrant la psychothérapie, le coaching santé et la nutrition ainsi que l’éducation et la prévention en santé à travers des programmes d’éducation et webinaires interactifs de prévention.

Un écosystème médical complet

DocNet est ouverte à tous les acteurs clés de la santé : professionnels de santé, médecins, pharmacies, laboratoires et centres de radiologie. Toutes les spécialités médicales sont couvertes par la plateforme Docnet et s’adressent aussi bien aux patients qu’aux professionnels de santé, cliniques, hôpitaux, entreprises (B2B) qui peuvent proposer la plateforme comme un avantage RH pour leurs employés,

CNAM et assurances, conformité et Sécurité : des priorités absolues

DocNet assure la conformité avec la réglementation en vigueur. Le dossier légal prêt avec tous les documents sollicités par le ministère de la Santé, conformément à la loi présidentielle n° 318/2022 et l’arrêté du ministère de la Santé du 13 juin 2024.

Les autorisations ont été obtenues auprès de l’INPDP le 10/06/2024 et le juge de la protection de l’enfance le 12/12/2024. Un audit de la plateforme a été validé par l’ANCS le 29/05/2024.

Une feuille de Route technologique ambitieuse

DocNet a élaboré une feuille de route technique évolutive, alignée avec la croissance de sa base d’utilisateurs : intégration de l’intelligence artificielle et à partir de 100 000 patients inscrits, on procédera à l’intégration de modules d’IA pour assister les médecins dans leur prise de décision.

L’application de synchronisation des données de santé via montres connectées sera lancée dès atteintes de 500 000 patients. Il s’agit d’une synchronisation automatique des indicateurs de santé clés via Bluetooth et pour terminer, à 1 million de patients, Docnet disposera de son propre centre de Data Center sécurisé.

Une Solution Simple, Fluide et Conforme

DocNet se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa conformité : pour les médecins, pas d’abonnement fixe, pas d’engagement. Les médecins paient uniquement une commission minimale sur leurs actes réalisés. Pour les patients , pas de surcoût, ils paient juste le prix de leur consultation.

Expansion Vers l’Afrique Francophone

DocNet vise le marché de l’Afrique francophone, qui présente un fort potentiel en matière de digitalisation de la santé. L’objectif est de proposer une solution adaptée aux défis d’accès aux soins et de structuration du système de santé dans la région.

Ouverture aux Investisseurs et Partenaires Stratégiques

DocNet est ouverte à des investisseurs et partenaires capables de créer une vraie synergie avec sa vision. L’objectif n’est pas uniquement de financer, mais de coconstruire un projet durable en santé numérique.

Amel Belhadj Ali