Le tirage au sort de la deuxième édition de la Coupe arabe de la FIFA aura lieu le dimanche 25 mai à Doha à partir de 20h00 (heure locale, 18h00 tunisiennes), a annoncé la Fédération internationale de football vendredi.

La Tunisie, finaliste de la dernière édition, l’Algérie, championne en titre, et le Qatar, pays hôte, seront rejoints par 20 nations qui lutteront pour la couronne de champion arabe. Ces trois équipes, accompagnées des six nations les mieux placées au Classement mondial FIFA (édition d’avril), seront directement qualifiées pour la phase finale. Ces pays sont : le Maroc et l’Egypte (chapeau 1), l’Arabie saoudite, l’Irak et la Jordanie (chapeau 2), ainsi que les Emirats arabes unis (chapeau 3).

Les sept équipes restantes seront déterminées par une phase de qualification. Elle mettra aux prises les 14 nations les moins bien placées au Classement mondial (édition d’avril) qui s’affronteront sur un match unique, les 25 et 26 novembre au Qatar.

Pour les duels entre ces 14 équipes, la mieux classée de l’AFC affrontera la moins bien classée de la CAF, et vice versa. Les affiches sont les suivantes :

Oman (n 1 AFC) – Somalie (n 7 CAF)

Bahreïn (n 2 AFC) – Djibouti (n 6 CAF)

Syrie (n 3 AFC) – Soudan du Sud (n 5 CAF)

Palestine (n 4 AFC) – Libye (n 4 CAF)

Liban (n 5 AFC) – Soudan (n 3 CAF)

Koweït (n 6 AFC) – Mauritanie (n 2 CAF)

Yémen (n 7 AFC) – Comores (n 1 CAF)

La Coupe arabe de la FIFA se déroulera au Qatar du 1er au 18 décembre.

La première édition a vu l’Algérie d’imposer devant la Tunisie 2-0 (après prolongations) lors de la finale de Qatar 2021.