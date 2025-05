« Dive into Heritage » : la Tunisie au cœur d’une formation sur le patrimoine numérique

La troisième et dernière phase du programme de renforcement des compétences dans la région arabe se déroule, depuis ce lundi, au Colisée romain d’el Jem, près de Mahdia, avec la participation de 23 experts arabes en patrimoine et des experts de l’UNESCO.

Portant sur la documentation numérique des sites du patrimoine mondial dans la région arabe, ce troisième atelier en Tunisie s’inscrit dans le cadre du projet Dive into Heritage (Plongez dans le patrimoine) du Centre mondial du patrimoine.

Un programme de développement des compétences a été adopté pour ce projet avec deux formations déjà organisées à Oman, mars 2023 et en Arabie Saoudite, octobre 2024.

Ce 3ème atelier de renforcement des capacités pour la documentation numérique des sites du patrimoine mondial dans la région arabe est organisé par l’UNESCO et en collaboration avec l’Institut National du Patrimoine, financé par le Royaume d’Arabie saoudite.

Étalé du lundi 19 au vendredi 23 mai 2025, cet événement porte sur le site de l’Amphithéâtre d’El Jem, inscrit depuis 1979 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Colisée accueille des participants représentant la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Palestine, le Liban, la Libye et l’Arabie Saoudite qui travaillent au cours des cinq jours de l’atelier sous la supervision d’experts onusiens.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence du Directeur général de l’INP, Tarek Baccouche, du Coordinateur du programme à l’UNESCO, Mohamed Ziane Bouziane, la Directrice générale du patrimoine au ministère des Affaires Culturelles, Chiraz Saied, et le Directeur du département de la coopération à l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC), Daouda Sow. Le représentant de la Mission permanente du Royaume d’Arabie Saoudite auprès de l’UNESCO, Abdul Majid Mahbub, a prononcé une allocution à distance.

Cet atelier qui se déroule autour du site du patrimoine mondial de l’Amphithéâtre d’El Jem, vise à former des gestionnaires de sites et des professionnels émergents du patrimoine aux techniques de documentation numérique. Les participants sont formés notamment aux techniques de photogrammétrie (à l’aide de drones, de lasers et d’appareils photo) ainsi qu’au traitement des données collectées sur le terrain.

« Dive into Heritage » est un projet financé par le ministère de la Culture d’Arabie Saoudite qui vise à créer une plateforme innovante en ligne pour présenter les données numériques des sites du Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans la région arabe et le patrimoine immatériel qui lui est rattaché.

Le projet, qui a fait l’objet d’une enquête régionale, d’une phase de réflexion et d’une cartographie des données numériques dans la région arabe, a mis en évidence la nécessité de renforcer les capacités des jeunes et des experts régionaux dans le domaine de la documentation du patrimoine numérique, des méthodes de travail numériques et du traitement des données.

Le projet Dive into Heritage (Plongez dans le patrimoine), vise à promouvoir les biens du patrimoine mondial et à améliorer leur accessibilité et suivi d’état de conservation en employant de nouvelles technologies numériques.

Ce projet s’inscrit également dans les efforts du Centre du patrimoine mondial pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques de la Convention du patrimoine mondial notamment le renforcement des capacités.

Cette troisième formation est ouverte à la participation de professionnels du patrimoine arabe, de gestionnaires de sites et d’étudiants amenés à traiter la documentation des données du patrimoine numérique dans le cadre de leurs études, de leurs recherches ou de leurs activités professionnelles.

Cet atelier a pour objectifs de ; Permettre aux participants d’acquérir une compréhension approfondie des flux de données numériques et de la documentation numérique des sites culturels ; Contribuer à la documentation numérique des sites du patrimoine mondial dans la région des États arabes ; Renforcer la compréhension des mécanismes du patrimoine mondial et du concept de Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) ; Favoriser le partage de connaissances et d’expertises entre experts du patrimoine, professionnels émergents, étudiants et intervenants spécialisés dans le domaine du patrimoine numérique ; Exploiter et perfectionner l’étude en cours élaborée par l’UNESCO, qui porte sur les lignes directrices, critères, et normes, dans le cadre du projet Dive into Heritage.

Dive into Heritage utilise la technologie numérique pour la promotion, la sauvegarde et la transmission du patrimoine mondial aux générations futures.

Cette initiative innovante rassemble des données numériques et des informations sur le patrimoine culturel et naturel mondial, y compris leur patrimoine immatériel, pour les rendre accessibles à tous, allant des modèles 3D, des cartes interactives et des récits géolocalisés ainsi que du matériel audiovisuel.

De l’exploration du patrimoine à des fins de conservation et de recherche ou de suivi et de suivi, les utilisateurs ont une flexibilité d’accès en fonction de leur intérêt et de leur niveau d’implication dans la protection du patrimoine.