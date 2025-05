Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, et l’ambassadeur d’Indonésie à Tunis, Zuhairi Misrawi, ont réaffirmé, mercredi, la nécessité de finaliser les consultations et les procédures afférentes à l’accord commercial bilatéral en cours de négociation entre la Tunisie et l’Indonésie.

Selon un communiqué du ministère du Commerce, ce projet d’accord revêt une portée stratégique dans la mesure où il constituerait la première convention commerciale conclue par la Tunisie avec un partenaire asiatique, qui viserait à renforcer les échanges économiques, à intensifier la coopération bilatérale et à stimuler les flux d’investissements entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont procédé à un examen approfondi de l’état des relations économiques et commerciales entre Tunis et Jakarta, en explorant les pistes susceptibles d’en accélérer la consolidation. Parmi les initiatives discutées : l’organisation d’une mission d’hommes d’affaires tunisiens en Indonésie et la tenue d’un forum économique tuniso-indonésien axé sur les produits certifiés “halal”.

À cette occasion, Abid a souligné que la réussite de ce modèle de coopération pourrait constituer un tremplin vers l’élargissement des partenariats de la Tunisie avec d’autres économies asiatiques, tout en consolidant son ancrage sur les marchés africains et européens.

De son côté, Misrawi a réitéré l’engagement de son pays à faciliter l’accès des exportateurs tunisiens au marché indonésien et aux marchés régionaux limitrophes, en leur offrant des conditions avantageuses et un environnement incitatif.

Il a également exprimé la volonté de Jakarta de stimuler les investissements des entreprises indonésiennes en Tunisie.